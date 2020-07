Passeio São Carlos informa horário de atendimento da Praça de Alimentação, academia e lojas não essenciais

Crédito: Divulgação

Seguindo o decreto estadual que permite a reabertura de bares e restaurantes, a partir dessa segunda-feir (27) a praça de alimentação do Passeio São Carlos estará aberta novamente das 11h às 17h.

As lojas não essenciais e a academia Smart Fit também retornam as atividades com horário de funcionamento reduzido especial.

A direção do shopping lembra que todos os estabelecimentos estarão respeitando as normas de segurança das autoridades de saúde e realizando a limpeza periódica de todo o ambiente para seu conforto e segurança.

Praça de Alimentação – Horário de funcionamento especial a partir de segunda-feira, 27/07, todos os dias das 11h às 17h.

Lojas não essenciais – Horário de funcionamento especial a partir de segunda-feira, 27/07, de segunda a sábado, das13h às 19h. E de domingos e feriados, das 12h às 18h.

Academia Smart Fit – Horário de funcionamento especial a partir de segunda-feira, 27/07, todos os dias das12h às 18h.

