Passarelas da Rodovia Washington Luís são liberadas

A concessionária Ecovias do Noroeste Paulista antecipou a liberação de duas passarelas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, conforme informado ao São Carlos Agora. As estruturas, localizadas nos quilômetros 234 e 236, estavam interditadas para adequações de segurança e acessibilidade.

Inicialmente, a previsão era de que as escadas fossem reabertas apenas na quinta-feira (31). No entanto, os trabalhos foram intensificados e a passarela no km 236, nas proximidades da empresa Casale Equipamentos, no Jardim São João Batista, já foi liberada nesta segunda-feira (28). Já a estrutura localizada no km 234, próximo ao acesso à Vila Brasília, deve ser reaberta na noite desta terça-feira (29).

As intervenções seguem exigências da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e visam adequar as passarelas às normas técnicas de acessibilidade e segurança (NBR 9050).

