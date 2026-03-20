PÃ¡scoa SolidÃ¡ria arrecada ovos de chocolate para crianÃ§as atendidas por entidades em SÃ£o Carlos

A solidariedade volta a mobilizar a população de São Carlos com a realização da 2ª edição da campanha Páscoa Solidária, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa já está em andamento e tem como objetivo arrecadar ovos de Páscoa de 60 gramas para crianças atendidas por entidades sociais do município.

A ação busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de pequenos gestos, capazes de transformar a data em um momento de alegria, carinho e esperança para centenas de crianças. Em 2025, a campanha arrecadou mais de 4 mil ovos, beneficiando crianças e adolescentes assistidos por instituições sociais, além de ações especiais, como a entrega de chocolates na ala pediátrica da Santa Casa de São Carlos.

De acordo com o Fundo Social, a proposta vai além da doação de chocolates. A campanha tem como foco levar significado à Páscoa, promovendo inclusão e acolhimento às crianças que participam de projetos sociais na cidade.

As doações podem ser feitas até o dia 1º de abril, garantindo a organização e a distribuição dos itens antes da Páscoa, comemorada neste ano em 5 de abril. A campanha é aberta à participação de empresas, escolas, condomínios e moradores, e, em alguns casos, o Fundo Social disponibiliza a retirada das doações.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a orientação é doar ovos de Páscoa de 60 gramas. “Até o momento, mil ovos foram doados pela rede Jaú Serve, mil pela rede Savegnago e outros mil pela São Carlos S/A Indústria de Papel e Embalagens. Para recebermos mais doações a partir de segunda-feira, dia 23 de março, estaremos no Shopping São Carlos e no Passeio São Carlos com uma campanha para arrecadarmos mais ovos de Páscoa”, afirmou.

No Shopping São Carlos, as doações podem ser feitas na loja do Fundo Social, das 11h às 20h. Já no Passeio São Carlos, o ponto de arrecadação funciona no espaço do Fundo Social, no piso superior, também das 11h às 20h.

Também é possível contribuir diretamente na sede do Fundo Social de Solidaridade, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

O Fundo Social reforça o convite à população: participar da campanha é uma forma simples de ajudar a tornar a Páscoa de muitas crianças mais feliz.

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