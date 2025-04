Páscoa diferente: voluntários sertanejos do bem realizam varal solidário

Crédito: divulgação

Nesta sexta-feira, 18, os Voluntários Sertanejos do Bem realizaram mais uma ação solidária onde distribuíram roupas, sapatos, tênis e utensílios domésticos para uso na cozinha, para as famílias do assentamento Capão das Antas, em São Carlos.

O varal solidário é uma ação de responsabilidade social que envolve pessoas voluntárias que querem fazer o bem e estão envolvidas desde a arrecadação até a distribuição das doações.

De acordo com os Voluntários Sertanejos do Bem, mais de 1500 peças de roupas e utensílios domésticos foram distribuídos. “Graças a Deus conseguimos ajudar muitas famílias com a entrega de camisetas, blusas, moletons, shorts, calças, sapatos, tênis, utensílios domésticos e até cobertores”, comentou Bira, membro do grupo Voluntários Sertanejos do Bem.

Bira, explicou a importância de se fazer doações “Em primeiro lugar, a doação é um ato de desapego. Criamos um afeto desnecessário com alguns objetos e por isso guardamos roupas que nunca mais vamos usar, nesse caso, não seria muito mais útil entregar essas peças para alguém que realmente vai aproveitar? finalizou Bira.

Bira agradece todos os envolvidos no sucesso do varal solidário do Assentamento Capão das Antas, que possui 118 famílias com 55 crianças: “Quero agradecer todas as pessoas que fizeram as doações das roupas e utensílios, também ao grupo de Voluntários Sertanejos do Bem, que sempre estão envolvidos nesses eventos”.

O Grupo Voluntários Sertanejos do Bem é bastante conhecido em São Carlos e toda a região, onde colaboram em eventos beneficentes, sejam almoços, cavalgadas e varal solidário.

