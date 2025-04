Parto é realizado dentro de veículo na Bruno Ruggiero Filho

Um 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes, que jamais será esquecido para um casal de ibateense, para a doula Juliana Borges e para a equipe da USA do SAMU, médico Alan César, enfermeira Vanda e condutor Daniel. Eles participaram ativamente do nascim - Crédito: Maycon Maximino

Um 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes, que jamais será esquecido para um casal de ibateense, para a doula Juliana Borges e para a equipe da USA do SAMU, médico Alan César, enfermeira Vanda e condutor Daniel.

Eles participaram ativamente do nascimento da pequena Cecília, que aconteceu exatamente às 10h27 desta segunda-feira, 21, na Avenida Bruno Ruggiero, no Jardim Santa Felícia, no banco de passageiros de um veículo.

Uma história emocionante que colocou à prova a resistência de uma mamãe, o emocional de um papai, o profissionalismo de uma doula e a rapidez de uma equipe de socorro médico. A pequena Cecília agradece e saudável inicia sua caminhada terrena de uma forma bem diferente.

Vamos à história da chegada da pequena Cecília?

No começo da manhã, em Ibaté, a mamãe começou a sentir as contrações e então ela e o papai, que já estava nervoso, saíram rapidamente de carro e vieram para São Carlos via rodovia Washington Luís (SP-310). Entraram pela Avenida Miguel Petroni e a mamãe pediu para o papai seguir diretamente para a Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, sem parar na UPA Santa Felícia.

Porém, a pequena Cecília mandou seu recado e disse: “Tô chegando”. E o casal estava ainda na Avenida Bruno Ruggiero. O papai não teve outra alternativa.

Estacionou o veículo e desesperado entrou em um estabelecimento comercial e falou com uma atendente que, coincidentemente, era uma doula. No caso, Juliana Borges que, com o celular, acionou o SAMU e foi ao veículo. Viu a cabeça da pequena Cecília chegando e ali mesmo fez o parto, colocando a recém-nascida no colo da mamãe.

Em minutos, a USA estacionou e o médico Alan César com o auxílio da enfermeira Vanda encerraram os procedimentos e levaram mamãe e Cecília, saudável, para a maternidade, onde foram concluídos os trabalhos médicos. Ambas passam muito bem.

“Hora certa, momento certo”

Com exclusividade, a doula Juliana Borges conversou com a reportagem e não escondeu sua emoção ao fazer o parto da pequena Cecília. Disse que, a princípio, era mais um dia de trabalho e exercia suas atividades profissionais em um estabelecimento comercial. Mas, quando um homem desesperado entrou no comércio, toda sua rotina foi alterada.

“O papai entrou pedindo ajuda, para ligar no SAMU e perguntei o motivo. Ele me disse que sua esposa estava em trabalho de parto. Por ser doula, foi até o veículo onde estava a gestante e perguntei como ela estava. Disse que as contrações eram de minuto em minuto. Liguei no SAMU e neste momento ela teve outra contração e apertou minha mão. Vi a cabecinha da nenê chegando. Como tenho experiencia, fiz o parto. Tirei o cordão (umbilical) do pescocinho, com muito carinho e coloquei no colo da mamãe. A Cecília chorou. Nossa, foi muito emocionante. Acredito que o papai parou na hora certa e no lugar certo. Foi a mão de Deus. O parto foi emocionante”, disse Juliana.

Ela relatou que o papai estava super nervoso. “O que é natural”, emendou, e afirmou que tem um sonho, que é ser enfermeira. “Quero poder ajudar as pessoas". Por fim relatou que pretende conhecer mamãe e a Cecília. “Se Deus permitir, vou na maternidade ver ela e a bebê. Estou muito emocionada. Um feriado que ficará marcado eternamente em mim”, finalizou.

