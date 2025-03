Participe de curso gratuito da USP sobre aprendizado de máquina

Inscrições gratuitas para o curso podem ser realizadas até dia 21 de março (crédito da imagem: Envato) -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para um curso de introdução a aprendizado de máquina (machine learning). A oportunidade é gratuita e destinada a qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre a área.

Promovidas pelo grupo de extensão DATA, as aulas ocorrerão às sextas-feiras, de 21 de março a 2 de maio, das 14 às 16 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC, no bloco 6. Mas quem não puder participar de forma presencial do curso poderá acompanhar os encontros ao vivo pelo canal do DATA no YouTube.

Para acompanhar as aulas, é recomendado ter conhecimentos prévios básicos da linguagem de programação Python, sobre vetores, matrizes e suas operações. Durante o curso, serão abordados temas como aprendizado de máquina, classificadores lineares e não lineares, algoritmos de recomendações, redes neurais convencionais e redes neurais convolucionais.

As inscrições podem ser realizadas até dia 21 de março neste formulário online: https://forms.gle/MuoeQNKoDf7a9oNs5.

