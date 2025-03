Campanha USP do Agasalho: inscreva-se até 15 de março

Você já encontrou alguma caixa de arrecadação de roupas pelo campus da USP São Carlos ou disponibilizada em pontos comerciais da cidade como farmácias e shoppings? Gerenciar essa arrecadação é um dos trabalhos da Campanha USP do Agasalho, um grupo de extensão vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) e à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Em 2024, foram arrecadadas e doadas mais de 100 mil peças de roupas e, a cada ano, a Campanha tem ampliado seus resultados.

Não há processo seletivo para a entrada de novos membros no grupo, e são bem-vindas e bem-vindos voluntários que estudam na USP, na UFSCar e em outras universidades. Para participar da iniciativa, basta demonstrar seu interesse em contribuir preenchendo este formulário de inscrição até dia 15 de março: https://bit.ly/Campanha_2025.

As atividades do grupo consistem em recolher roupas por meio de doações e destiná-las, de forma adequada, para as entidades auxiliadas, realizando visitas e intervenções nessas instituições. O principal evento do semestre é o Saída às Ruas, em que os voluntários passam por vários bairros de São Carlos recolhendo, de porta em porta, doações efetuadas pelos moradores.

Quem participar do grupo pode desempenhar funções nos núcleos de divulgação, infraestrutura, entidades e relações externas. No semestre passado, a iniciativa contou com a participação de 124 membros. Para conhecer mais sobre a Campanha, compareça às apresentações que acontecerão nas seguintes datas e locais:

Dia 10 de março às 13 horas: anfiteatro Jorge Caron (EESC/USP);

Dia 13 de março às 18 horas: auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (ICMC/USP).

Sobre o grupo – Criada em 2007, a Campanha USP do Agasalho tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social que estejam precisando de doações de roupas, sendo atendidas ou não por uma entidade assistencialista. Divididos em núcleos que trabalham em conjunto, seus membros são coordenados pelas professoras Sarita Bruschi, do ICMC, e Maíra Martins da Silva, da EESC.

Ao longo de toda a sua existência, o grupo contabiliza mais de 50 entidades assistidas e mais de 570 mil peças arrecadadas e doadas, contando com o apoio de vários patrocinadores. Além de todos os aprendizados que contribuem para a formação cidadã dos estudantes que participam da iniciativa, também podem ser fornecidos certificados de participação nas atividades, os quais podem fazer a diferença na trajetória de quem se torna um voluntário ou uma voluntária.

