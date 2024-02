SIGA O SCA NO

Parte do telhado de um vestiário desabou durante a chuva na tarde desta terça-feira (06) no campo de futebol do Santa Felícia, que fica localizado na rua Rachid Kabbalan Fackouri.

Ninguém ficou ferido.

Choveu forte em alguns bairros em São Carlos. Ainda não há informações de transbordamento de córregos ou alagamento em vias dentro da cidade, contudo, os motoristas devem ter cautela para transitar por ruas e avenidas de São Carlos onde habitualmente há alagamentos.

