Parte das lojas da baixada do Mercado volta a funcionar nesta terça-feira

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) informa que, com exceção das lojas mais afetadas com as chuvas do último domingo, 12, que em sua maioria estão localizadas nas ruas: Geminiano Costa, Episcopal, Nove de Novembro e Comendador Alfredo Maffei, o comércio da região da Baixada do Mercado Municipal está atendendo aos consumidores nesta terça-feira, 14, de portas abertas, das 9h às 18h.

Segundo a Defesa Civil de São Carlos, choveu aproximadamente 170 milímetros de água, número recorde nos últimos anos. As águas deixaram um grande rastro de destruição, e dessa vez, muito pior que o deixado na semana passada. Cerca de 120 lojas foram afetadas, sendo que, grande parte delas, está localizada na Baixada do Mercado Municipal. Em valores reais, estima-se que o comércio perdeu mais de R$ 1 milhão.

A ACISC informa ainda que algumas vias públicas seguem interditadas, entre elas, o Pontilhão da Praça Itália (Rua João Lourenço Rodrigues); a Rotatória do Cristo (Av. Tancredo Neves, Av. Francisco Pereira Lopes); e a Rua Episcopal, entre Santa Cruz e Geminiano Costa.

Ressaltamos que a ACISC continua disponibilizando, junto à Cooperativa Sicoob Crediacisc, linhas especiais de crédito aos consumidores afetados pelas enchentes e se mobilizando junto aos Poderes Públicos para que os problemas das enchentes em São Carlos sejam amenizados ou resolvidos efetivamente.

