Parques públicos são reabertos em São Carlos

Crédito: Divulgação/Facebook

A Prefeitura de São Carlos iniciou na manhã desta quarta-feira (26/08), a retirada das grades que cercavam algumas áreas publicas, caso do Parque do Kartódromo, Centro Esportivo do Santa Felícia (pista de skate) e do Centro Esportivo Dario Placeres Cardoso Júnior (CICA).

O Plano São Paulo tem feito algumas flexibilizações na fase amarela, permitindo a abertura de parques públicos, por isso o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavirus decidiu reabrir esses espaços para uso consciente da população, mas alerta que essa abertura não significa um relaxamento das normas sanitárias. A Prefeitura estuda ainda, a realização de um trabalho de conscientização por meio de comunicação visual, chamado de envelopamento das áreas. A ideia é alertar para o cumprimento de todos os protocolos exigidos para que as pessoas possam utilizar esses espaços respeitando todas as medidas impostas pela pandemia do novo coronavírus. Neste momento a Secretaria de Comunicação aguarda autorização da justiça eleitoral, já que em virtude do período eleitoral, a realização de campanhas, mesmo de serviços, estão vedadas.

“A população está há muito tempo reclusa e sem poder utilizar os espaços públicos para fazer suas caminhadas, corridas ou atividades físicas individuais, porém nesse momento é extremamente importante colaboração dos usuários para que façam uso desses locais mantendo o distanciamento social e o uso de máscara para a segurança de todos. Não queremos retroceder de fase e sim avançar, além de proporcionar o retorno de mais atividades econômicas, promover a manutenção dos empregos sem colapsar o sistema de saúde”, ressalta Mateus de Aquino, coordenador do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus e secretário de Comunicação de São Carlos.

O Comitê solicita que no caso do uso dos equipamentos, chamadas academias ao ar livre, as pessoas devem levar um kit com álcool gel e fazer a desinfecção do aparelho antes de usar.

A Força Tarefa realizará a fiscalização diária nesses espaços, visando o cumprimento dos protocolos sanitários, como distanciamento e utilização de máscaras mesmo durante a realização de exercícios físicos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também