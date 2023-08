Parque ecológico vai realizar uma caminhada noturna em homenagem ao dia internacional da coruja

Crédito: divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” realiza na próxima sexta-feira (04/08), a partir das 19h30, uma caminhada noturna, passeio de duas horas pelo circuito ‘Y’, área de preservação de fauna e flora nativa. A atividade será realizada em homenagem ao “Dia Internacional de Conscientização pela Coruja".

As inscrições devem ser realizadas somente pela internet no site https://www.sympla.com.br/caminhada-noturna-pelo-circuito. Os ingressos custam R$ 30,00 podendo ser parcelados em até seis vezes de R$ 5,63. Quem for participar deve chegar às 19h no Parque Ecológico. O passeio está previsto para começar às 19h30 e término entre 22h30 e 23h.

“Este evento não é o passeio noturno e a caminhada não é pelo Parque e sim pela área de vegetação nativa que faz parte do Parque Ecológico. O objetivo não é observar os animais do plantel e sim a natureza em geral. Não é permitida a participação de crianças menores de 8 anos. O circuito demora cerca de 2 horas, é muito cansativo para crianças menores”, ressalta Samanta Campos da Silva, chefe de Seção do Parque Ecológico de São Carlos.

Durante a caminhada serão abordados pela equipe do Parque assuntos relacionados as corujas e outras aves noturnas, sua importância para o ecossistema. Como as corujas estão muito bem adaptadas em seus ambientes, elas são quase invisíveis, camuflada, e por apresentarem um voo completamente silencioso, teremos momentos para conhecer as vocalizações das diferentes espécies de corujas e aves noturnas que ocorrem na área de Cerrado de São Carlos e utilizaremos a técnica de playback, na qual a vocalização das corujas é reproduzida por meio de uma caixa de som, atraindo indivíduos para as proximidades. Já que as corujas tendem a ser territorialistas, assumem a vocalização gravada como um “invasor” em seu território.

O Dia Internacional de Conscientização das Corujas, criado pela American Bird Conservancy and Partners in Flight, tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas para as diversas ameaças que estas aves enfrentam. Em todo o mundo existem mais de 200 espécies de corujas e, elas podem ser encontradas em quase todas as regiões, com exceção da Antártida e de algumas ilhas mais remotas.

No Brasil foram registradas cerca de 23 espécies. Porém a maioria das pessoas só conhecem algumas espécies, que hoje conhecemos como fauna urbana, que são a Suindara, conhecida também como Coruja da Igreja ou Rasga Mortalha e a Coruja Buraqueira, esta encontrada em campos de futebol, praias e outros locais, morando em buracos no chão.

As corujas são aves importantes nas cadeias alimentares, controlando populações de espécies consideradas pragas como ratos e grandes insetos. Assim como muitas espécies, são ameaçadas pela ação destrutiva do homem, que polui e desmata grandes áreas, destruindo o habitat desses animais.

O Parque Ecológico está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

