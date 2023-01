Parque Ecológico recebe sinalização turística de projeto estadual

O Parque Ecológico de São Carlos recebeu na última quarta-feira (25/01), a instalação de um totem de sinalização turística. A iniciativa faz parte do Programa de Sinalização Turística do Estado de São Paulo e é uma parceria entre a Setur-SP, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e as secretarias municipais responsáveis pela promoção e fomento à atividade.

O projeto tem o objetivo de valorizar as instâncias regionais do turismo, apoiar e promover os destinos, definindo um padrão de identificação visual para as 47 regiões turísticas do Estado. “É um marco importante no trabalho de identificação e valorização de nossos atrativos”, destacou a secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti.

Os totens têm um QR-Code com informações turísticas de cada uma das cidades que compõem a região turística onde estão instaladas. No caso do equipamento do Parque Ecológico, as informações são das 14 cidades da Região Turística Serra do Itaqueri, onde São Carlos é uma das atrações. A definição dos locais de instalação foi feita por cada município, de acordo com um estudo de pontos estratégicos para as estruturas levando em consideração diversos aspectos relacionados ao turismo da região.

O Programa de Sinalização Turística do Estado de São Paulo teve investimento de R$ 1,5 milhão para a instalação de 400 totens em 354 municípios, pertencentes às 47 regiões turísticas do Estado. “Nosso trabalho agora é pela colocação de outros totens, e já começamos o trabalho junto à SETUR neste sentido”, finalizou a secretária.

