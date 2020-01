Parque Ecológico está com inscrições abertas para a programação especial de férias

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está com as inscrições abertas para a programação especial das férias de verão que esse ano ocorrerá entre 14 e 31 de janeiro. As atividades estão divididas em três ações: “Passe o Dia no Parque”, “Quarta com Bicho” e “Passeio Noturno Educativo”.

O “Passe o Dia no Parque” será realizado nos dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro. Podem participar crianças dos 8 aos 13 anos. Durante os quatro dias a programação acontecerá das 8h30 às 17h com atividades específicas para cada dia. O objetivo é despertar nas crianças o interesse e o espírito de proteção e preservação da natureza, através de aulas interativas sobre preservação e manejo de animais silvestres, meio ambiente e tudo que nele existe, de uma forma divertida e descontraída, fazendo com que os participantes entendam a importância e a necessidade de se preservar o meio ambiente, não poluindo o ar, rios, parques e principalmente respeitar as outras formas de vida que conosco compartilham o Planeta Terra e que também têm muita importância para a nossa sobrevivência. As inscrições (R$ 30,00 por dia por pessoa) também devem ser feitas com antecedência na administração do Parque.

A “Quarta com Bicho” acontecerá nos dias 15, 22 e 29 de janeiro. A atividade tem como proposta a interação do participante com algumas espécies de animais silvestres, aprender sobre seus hábitos, alimentação e habitat, além de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Parque Ecológico nas áreas de educação ambiental, preservação e conservação de espécies e pesquisa. Podem participar crianças a partir de 5 anos. As inscrições devem ser feitas diretamente na administração do Parque com antecedência. Para se inscrever é necessário fazer uma doação de acordo com a idade do participante: maiores de 12 anos, jovens e adultos, devem doar um pacote de fralda geriátrica, tamanho G por pessoa; crianças com idade entre 6 e 11 anos, um frasco de desinfetante de 2 litros e menores de 5 anos, um sabonete líquido para pele sensível. As doações serão repassadas para um abrigo de idosos Dona Helena Dornfeld.

Já o “Passeio Noturno Educativo” será realizado nos dias 17, 24 e 31 de janeiro. O objetivo é proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer o comportamento dos animais de hábitos noturnos e curiosidades sobre o meio ambiente. Durante o percurso é possível ver onças, raposas, corujas entre outros animais difíceis de serem visualizados durante o dia. Assim como para as outras atividades, os interessados devem se inscrever com antecedência. As inscrições custam R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia) e R$ 10,00 para menores de 4 anos. Pagam meia-entrada estudantes, idosos e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto também inscrito. Todos os recursos são gerenciados pela Sociedade de Amigos do Parque Ecológico de São Carlos.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O Parque é aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a sábado, das 8h às 16h30 e aos domingos, das 8h às 17h30, inclusive aos feriados.

Informações sobre as inscrições para qualquer uma das atividades pode ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3361-4456.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também