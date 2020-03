Parque Ecológico de São Carlos suspende visitação pública

Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” comunica que estará fechado para visitação pública a partir desta terça-feira (17/03) em cumprimento ao decreto nº 115 publicado no Diário Oficial do Município na edição do último sábado (14/03), que dispõe sobre medidas não-farmacológicas e sim de distanciamento social para evitar a transmissão do novo coronavírus no município.

A medida é necessária uma vez que mais 4 mil pessoas passam por fim de semana no Parque de São Carlos, inclusive de outros municípios e estados.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3361-4456.

CANIL MUNICIPAL – OCanil e Gatil Municipal, coordenado pelo Departamento de Defesa Animal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizado na Estrada da Água Fria, também suspendeu o atendimento clínico e a realização das castrações. A visitação pública ao Canil também está suspensa neste momento.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-3239.

