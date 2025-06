Parque Ecológico de São Carlos realiza passeio noturno especial

Lobo Guará durante passeio noturno no parque ecológico - Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (27/06), o Parque Ecológico de São Carlos promove uma edição especial do seu tradicional Passeio Noturno, em clima de festa junina. A atividade oferece uma experiência sensorial diferenciada, com foco na observação da fauna de hábitos noturnos.

O percurso guiado tem duração aproximada de 2h30, seguido por um momento de confraternização com comidas típicas, como bolo de milho e chocolate quente. A trilha atravessa áreas de vegetação típica do cerrado, proporcionando aos visitantes a oportunidade de se deparar com espécies que habitam a região.

Para participar, é importante seguir algumas orientações definidas pela organização. Crianças menores de 18 anos só podem participar acompanhadas de um adulto responsável, também inscrito. A participação não é recomendada para crianças com menos de 5 anos, devido à extensão do trajeto e às baixas temperaturas durante a noite.

O uso de calçados fechados e roupas adequadas ao clima é obrigatório; não são permitidos chinelos, sandálias, bermudas, saias ou vestidos. Lanternas e câmeras são permitidas, desde que utilizadas conforme as orientações dos monitores. Também não é permitido se afastar do grupo durante o percurso.

A organização ressalta que o evento pode ser cancelado em caso de condições climáticas desfavoráveis ou baixa adesão. A concentração para o passeio tem início às 19h, na entrada do parque, e o encerramento está previsto para as 23h, no Centro de Educação Ambiental. O ingresso custa R$ 50,00 (com valor reduzido de R$ 25,00 para estudantes) e deve ser adquirido exclusivamente pela plataforma oficial de inscrições Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/passeio-noturno-especial-junino/3006624.

