Parque Ecológico de São Carlos encerra a programação das férias de inverno

No total 258 pessoas participaram da programação das Férias de Inverno, que além da Quarta com Bicho - Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, coordenado pelo Departamento de Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, encerrou a programação das Férias de Inverno 2023.

Após um mês muito movimentado, com diversas atividades educativas desenvolvidas pela equipe de Educação Ambiental do Parque Ecológico com objetivo de divulgar os trabalhos realizados para a conservação de espécies de animais silvestres e preservação do meio ambiente, chegou a hora de repassar ao Abrigo de Idosos Helena Dornfeld todas as roupas de cama arrecadadas nesse período.

Durante a realização da atividade conhecida como "Quarta com Bicho", atividade que tem como proposta a interação do participante com algumas espécies de animais silvestres para aprender sobre seus hábitos, alimentação e habitat, foram arrecadados lençóis, fronhas e mantas, todos novos, para ajudar o abrigo de idosos.

No total 258 pessoas participaram da programação das Férias de Inverno, que além da Quarta com Bicho também teve asseio noturno e curso de férias com acampamento. Já das atividades livres aos finais de semana como oficina de máscaras, pintura de desenho e de rosto, visita monitorada no aviário e exposição sobre acidentes ofídicos, mais de 15 mil visitantes participaram.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O horário de atendimento é de terça a domingo das 8h às 16h30. Também já estão disponíveis pelo APP BoRa Parque Ecológico de São Carlos, orientações para a visita, mapa do local, roteiros, além de figurinhas dos animais que hoje vivem no local.

As visitas escolares e de grupos organizados devem ser agendadas previamente pelo site da Prefeitura de São Carlos no link http://agendamento.saocarlos.sp.gov.br/.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

Leia Também