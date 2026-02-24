Parque Ecológico abre inscrições para Programa de Voluntariado 2026

O Parque Ecológico de São Carlos está com inscrições abertas para o Programa de Serviço Voluntário 2026, voltado à área de Educação Ambiental. A iniciativa tem como objetivo engajar pessoas interessadas em contribuir com a conservação da fauna e na sensibilização da sociedade sobre a importância da preservação dos ecossistemas.

O programa é destinado a voluntários com 18 anos ou mais, matriculados em cursos de graduação nas áreas de Biologia, Medicina Veterinária, Pedagogia, Gestão Ambiental ou áreas afins. Os selecionados atuarão em diversas frentes de Educação Ambiental, como mediação em recintos e diálogo com visitantes sobre biologia e ameaças às espécies, apoio em oficinas educativas com crianças e escolas, participação em campanhas de conscientização e colaboração em exposições, palestras, cursos e workshops promovidos pelo parque.

Para participar, é necessário ter boa comunicação, interesse em lidar com o público e disponibilidade para os treinamentos iniciais, além de atuação em finais de semana, feriados, pontos facultativos e, eventualmente, no período noturno. A carga horária mínima exigida é de oito horas semanais. O programa terá duração de seis meses, de março a setembro, ou opção de um mês no período de julho.

Os voluntários receberão certificação das horas de trabalho voluntário, desde que cumpram no mínimo 60 horas, além de capacitação técnica em manejo e conservação, experiência prática em uma das áreas mais dinâmicas do setor ambiental e oportunidades de networking com profissionais da área.

O processo seletivo será realizado em três etapas: avaliação de habilidades e disponibilidade, conferência de documentação e participação no treinamento de integração.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/MUVzyF5vZuz3fmeRA.

Leia Também