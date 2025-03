ParqTec recebe selo de Cadeia Produtiva local

O diretor do ParqTec, professor Sylvio Goulart Rosa Júnior com o troféu que simboliza a Cadeia Produtiva Local de São Carlos aprovada pelo Governo do Estado de São Paulo - Crédito: SCA

O ParqTec de São Carlos vai implantar, com cerca de R$ 250 mil, dois novos modernos laboratórios de alta tecnologia depois de ser aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, através do projeto SP Produz, como CPL (Cadeia Produtiva Local) na governança do ecossistema de alta tecnologia e inovação.

O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais – Programa SP Produz tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas locais de São Paulo, estimulando a auto-organização de aglomerações produtivas setoriais e promovendo o desenvolvimento econômico regional. Isso contribui para reduzir as desigualdades entre as regiões do Estado.

As Cadeias Produtivas Locais (CPL) são concentrações geográficas de micro, pequenas e médias empresas de um mesmo setor ou segmento que cooperam entre si e com entidades públicas e privadas. Ao se organizarem dessa forma, podem compartilhar recursos, adquirir insumos coletivamente, trocar experiências e promover a inovação, contribuindo para a redução de custos, a geração de empregos e renda, e o fortalecimento dos negócios.

O diretor da Fundação ParqTec, professor Sylvio Goulart Rosa Júnior, esteve na última terça-feira,18 de março, no primeiro evento de reconhecimento e incentivo das Cadeias Produtivas Locais (CPLs) participantes do programa SP Produz promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Ele recebeu o troféu da aprovação no programa estadual.

Durante a cerimônia, foram entregues selos para as 80 CPLs reconhecidas em 2024, além de destacar as que mais avançaram na jornada de desenvolvimento e cooperação regional.

Rosa Júnior explica que o programa Cadeias Produtivas Locais (CPLs) tem o objetivo de descentralizar o desenvolvimento e fortalecer as vocações econômicas de cada região paulista. “O desenvolvimento estava muito concentrado na capital São Paulo, em Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. No ano passado eles lançaram o programa das CPLs e 95 entidades fizeram propostas e foram reconhecidas. No final do ano passado também foi lançado um chamamento público de apoio. O ParqTec faz a governança da CPL que reúne a Agência de Inovação da USP, a Agência de Inovação da UFSCar, as duas Embrapas, o Sebrae, o ParqTec, a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, a SBPC e o Instituto Angelin. Fizemos a proposta e foi aprovada“.

Com estes recursos, da ordem de R$ 250 mil, vamos implantar em poucas semanas dois laboratórios. Um voltado para computação de alta desempenho com máquinas super potentes e um outro laboratório de impressão 3D. O professor Jonas Carvalho, grande especialista da área com doutorado na Bélgica vai cuidar disso. Estes laboratórios serão abertos às empresas das áreas de tecnologia de informação, internet das coisas, automação, games, inteligência artificial, visão artificial e todas as áreas onde o software tem um peso grande, podem se filiar à CPL de São Carlos e, além de utilizar os laboratórios ultra modernos, também se beneficiar com informações de eventos, missões nacionais e internacionais, feiras, consultorias , monitorias com investidores, sendo que a maioria dos eventos será gratuita. A filiação é gratuita e as empresas podem se filiar”.

Segundo ele, estas parcerias representam um esforço entre o ParqTec e as empresas de inovação para trocar experiências. “Esta aliança existe no mundo inteiro e São Carlos, a Capital da Tecnologia, está fazendo isso agora. Então, gostaria de agradecer a todos os parceiros, como USP, UFSCar, Embrapas, o SBPC e outros. O ParqTec tem todas as entidades no seu conselho e pôde ter sucesso nesta proposta. Estamos ganhando mais uma aliança para a vitória para trazermos mais investimentos, mais impostos, mais projeção, mais empregos, mais oportunidades, mais rendas e etc”, comemora Rosa Júnior.

Segundo ele, em 2025, serão disponibilizados novos recursos. “Em 2024, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo disponibilizou R$ 30 milhões para as CPLs. Foram aprovados 34 projetos. Neste ano será lançado um novo edital e estamos nos preparado para mais recursos. Vamos focar principalmente as empresas de alta tecnologia que estão começando”, explica o cientista.

O QUE É O SP PROGRAMA - O SP Produz visa o fortalecimento da economia local ao conectar empresas de um mesmo setor ou segmento para atuar de forma colaborativa sob uma governança comum.

Entre os benefícios promovidos pela iniciativa estão o compartilhamento de recursos, aquisição coletiva de insumos, troca de experiências, incentivo à inovação e redução de custos operacionais. O programa é dividido em quatro níveis de maturidade: Aglomerado Produtivo, CPL em Desenvolvimento, CPL Consolidada e CPL Madura.

Na abertura do evento, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, destacou a importância da criação do SP Produz, que transformou os Arranjos Produtivos Locais (APLs) em CPLs. “Este é um dia muito importante para nós, pois é o primeiro reconhecimento das Cadeias Produtivas Locais (CPLs). Com o SP Produz, colocamos fomento, organização e uma governança com começo, meio e fim para alavancar o

desenvolvimento regional gerando renda e emprego, a partir das vocações de cada parte do nosso estado”, enfatiza.

As CPLs estão distribuídas pelo Estado contemplando 27 setores econômicos, como Agricultura, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Turismo, Saúde e Indústria 4.0.

COMO PARTICIPAR – Os interessados em fazer parte da Cadeia Produtiva Local (CPL) de São Carlos devem entrar em contato com o ParqTec através do telefone (16)3362- 6262.

