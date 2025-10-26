ParqTec marca presença na Conferência da Anprotec e Incubadora 14Bis é destaque no Programa HA.IA 2025

A Fundação Parque Tecnológico de São Carlos (ParqTec), marcou presença na 35ª Conferência da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), realizada de 13 a 16 de outubro, em Foz do Iguaçu (PR).

O evento, que reuniu lideranças, gestores e representantes de parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de todo o Brasil, foi um importante espaço para o fortalecimento da rede nacional de inovação e empreendedorismo.

Durante a conferência, o ParqTec foi representado pela gerente da Incubadora 14Bis, Jovanka Goulart Rosa, pelo gerente do Parque Tecnológico de São Carlos - Science Park, Engº Luis Antonio Pereira, e pela assessora de comunicação, Geziellen Faccin. A participação da equipe reforçou o compromisso da instituição com a troca de conhecimentos, o estímulo à inovação e o desenvolvimento tecnológico regional e nacional.

Um dos momentos de maior destaque do evento foi a entrega dos certificados do Programa HA.IA 2025 – Hub de Aceleração para Incubadoras e Aceleradoras em Plataformas de Sensoriamento Inteligente para a Indústria, quando a Incubadora 14Bis foi reconhecida como “Incubadora Destaque”. O reconhecimento celebra o desempenho e o impacto da 14Bis no apoio a startups e no fomento à inovação e ao empreendedorismo.

Segundo Jovanka, essa conquista reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ParqTec ao longo dos 40 anos, apoiando empreendedores e fortalecendo o ecossistema de inovação da Capital da Tecnologia.

A presença do ParqTec na Conferência da Anprotec e o reconhecimento nacional da Incubadora 14Bis reafirmam o papel da instituição como referência no incentivo ao empreendedorismo tecnológico e à transferência de conhecimento entre universidades e empresas.

