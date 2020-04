Paróquias da Diocese de São Carlos realizam ações para arrecadar alimentos para famílias necessitadas

Crédito: Reiza Lopes

A igreja católica está comprometida neste momento de grave emergência, além do acompanhamento espiritual que oferece em várias iniciativas criativas após a suspensão das missas com a participação dos fiéis nesta época de pandemia do coronavírus;

De norte a sul, nos quatro Vicariatos da Diocese de São Carlos, ações voltadas as famílias em vulnerabilidade social vêm acontecendo com objetivo de arrecadar alimentos para serem doadas às famílias que estão situação de extrema necessidade.

A caridade, a solidariedade e a compaixão, sobretudo em tempos difíceis como este em que nós estamos enfrentando, são virtudes que brotam do amor de Deus.

Com a pandemia do Coronavírus (Covid-19), postos de trabalho tiveram que fechar as portas, trabalhadores não receberão os salários integralmente, algumas famílias não terão condições de comprar alimentos para o sustento. O Governo Federal, Estados e Municípios adotaram medidas de enfrentamento contra a doença, entretanto, são ações a serem executadas a longo prazo.

COMO FAZER?

Entre em contato com a sua paróquia e saiba como colaborar com os donativos.

DÚVIDAS: (16) 3362-4480

O QUE PODE SER DOADO?

Alimentos não perecíveis são aqueles que podem ser guardados por longos períodos e trazem menores dificuldades à conservação, porque podem ficar à temperatura ambiente, como por exemplo: milho, macarrão, feijão, soja, arroz, café, fubá, açúcar, polvilho, farinha de trigo, cevada, farelo de trigo, leite em pó, óleo, biscoitos, pipoca, e achocolatado.

