A Paróquia São Sebastião comemora 100 anos da Igreja do Sagrado Coração de Jesus com uma programação especial. A festa contará com uma quermesse nos dias 19 e 20, a partir das 19h.

No salão paroquial, haverá show de prêmios, comidas e bebidas, prometendo animar os participantes.

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

Av. Dr. Carlos Botelho, 2371 - Centro