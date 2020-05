Paróquia São José realiza campanha do alimento com drive-thru

Crédito: Divulgação

A Conferência São Jorge, da paróquia São José, na Vila Monteiro, realiza neste sábado, 9, uma campanha do alimento, com drive thru solidário. O evento será realizado em frente a igreja, na rua Silvério Ignarra Sobrinho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Todas as medidas de higiene e distância serão tomadas na campanha para que se evite a aglomeração e consequentemente evite a propagação da Covid-19.

Segundo a paróquia, os vicentinos necessitam da colaboração da comunidade e da população de São Carlos na arrecadação de alimentos que serão destinados para famílias assistidas pela conferência São Jorge.

Em uma mensagem sobre a campanha do alimento, a Conferência São Jorge divulgou uma mensagem sobre o evento: “temos uma missão muito importante para cumprir nessa quarentena, por isso precisamos da ajuda de toda comunidade!! Nesse período de distanciamento social pelo qual estamos passando, infelizmente muitas famílias acabaram por perder sua fonte de renda, e considerando que já temos algumas famílias que são assistidas regularmente por nossa conferência e pela conferência adulta da paróquia, totalizando 6 famílias (das quais 4 possuem crianças menores de 10 anos), a demanda por alimentos tende a aumentar, e por isso mais do que nunca contamos com a solidariedade de todos! Unidos somos mais fortes!

Alimentos dos quais precisamos no momento: qualquer alimento não perecível e itens de higiene pessoal (em especial, e devido ao número de crianças assistidas, a demanda por leite é muito elevada).

Nós atendemos famílias da região da vila Monteiro, CDHU e proximidades, com a pandemia muitas famílias perderam a fonte de renda então passamos a atender mais do que eramos acostumados e a demanda por alimento aumentou bastante!! Por isso pensei em encaminhar para todos os sites da cidade com o objetivo de auxiliarem na divulgação. Se puderem nos ajudar, agradecemos muito!!”.

