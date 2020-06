Paróquia São João Paulo II cria a Pastoral do Berço

Crédito: Divulgação

Localizada no Jardim Embaré, a Paróquia São João Paulo II, sob os cuidados pastorais do padre Ricardo Alexandre, organiza a Pastoral do Berço, que pretende ajudar famílias gestantes, não apenas neste período de pandemia da Covid-19, mas para que seja um trabalho voluntário constante. É uma pastoral que visa oferecer qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade.

A pastoral, tem como principal objetivo acolher e testemunhar, semeando o amor. Não necessariamente, ressalta o padre Alexandre, serão atendidas famílias católicas de forma exclusiva e sim, todos os que necessitarem. “Nesta obra, todos são bem-vindos”. Por ser uma pastoral recente, ainda em criação, necessita-se da colaboração daqueles que puderem contribuir de alguma forma como roupas para recém-nascidos (meninos/meninas), enxovais, berço, fraldas, enfim, todos os utensílios para um bebe, além da doação de um guarda-roupas para armazenar de forma organizada tudo que for doado.

Para o início oficial da Pastoral do Berço, será oferecido cursos de capacitação dos voluntários (aberto em diálogo a todas as religiões), posteriormente higiene pessoal e do bebe, primeiros socorros, acompanhamento psicológico das famílias, dentre outros.

“Sejamos bons samaritanos na vida daqueles que necessitam”, completou o religioso. Para maiores informações, o padre disponibilizou o contato 16-99717-4852. Vamos juntos trabalhar por esta causa?

