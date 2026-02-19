(16) 99963-6036
Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão Especial do Padroeiro neste sábado (21)

19 Fev 2026 - 14h58Por Da redação
Paróquia São Domingos Sávio - Crédito: reprodução FacebookParóquia São Domingos Sávio - Crédito: reprodução Facebook

A Paróquia São Domingos Sávio promove neste sábado, 21 de fevereiro, o tradicional Bingão Especial do Padroeiro, a partir das 19h, no salão de festas da igreja.

O evento promete reunir fiéis e a comunidade em um momento de confraternização e solidariedade. O prêmio será de R$ 500,00 por cartela premiada, e os participantes poderão adquirir três cartelas pelo valor de R$ 15,00.

Além do bingo, haverá serviço de bar no local, oferecendo comidas e bebidas para o público presente.

O Bingão Especial é uma das ações organizadas pela paróquia em celebração ao padroeiro e também contribui para a manutenção das atividades da comunidade.

Local: Salão de Festas da Paróquia São Domingos Sávio
Informações: (16) 3416-3674

Últimas Notícias