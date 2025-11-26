(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Cidade

Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão Especial de Natal neste sábado

26 Nov 2025 - 14h59
Paróquia São Domingos - Crédito: Fábio Pinto Jr. GoogleParóquia São Domingos - Crédito: Fábio Pinto Jr. Google

A Paróquia São Domingos Sávio promove neste sábado, dia 29 de novembro, a partir das 19h30, o Bingão Especial de Natal, evento tradicional que reúne comunidade, famílias e apoiadores em clima de confraternização.

As cartelas estão sendo vendidas por R$ 15,00, e os participantes irão concorrer a três prêmios de R$ 500,00 cada. O evento também contará com serviço de bar.

O bingão será realizado na própria Paróquia São Domingos Sávio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3416-3674.

Últimas Notícias