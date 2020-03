Crédito: Marcos Escrivani

Com o intuito de angariar recursos para as suas obras sociais, a paróquia São Domingos Sávio, no Conjunto Residencial Castelo Branco, promove a partir das 14h deste domingo, 8, um Chá Bingo beneficente.

Para que o encontro social alcance as metas e ajude da comunidade católica da igreja, é feito um convite especial para que as pessoas compareçam e prestigiem.

Informações sobre o Chá Bingo podem ser adquiridas pelo fone 3368-1054.

