Paróquia São Cristóvão promove o “Arroz Carreteiro”

Crédito: Divulgação

Com o intuito de angariar recursos para a continuidade de suas obras sociais, a paróquia de São Cristóvão realiza no domingo, 22 de novembro, o “Arroz Carreteiro”, um evento social que promete um domingo bem saboroso para as pessoas que puder colaborar com adesões.

Além de um suculento prato principal, acompanha coxa e sobrecoxa de frango, feijão e vinagrete. Cada kit serve duas pessoas e custa R$ 35,99.

As adesões podem ser feitas pelos fones 16 98131-2922 (WhatsApp) ou 3416-6061. A entrega será dia 22 de novembro, das 14h às 18h no sistema drive thru, obedecendo todos os protocolos de segurança.

A Paróquia de São Cristóvão fica na rua Neusa Aparecida Marques de Méo, 30, no Jardim Jockey Club.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também