Paróquia São Brás realiza Festival do Pastel em São Carlos

Com o propósito de angariar recursos para continuar a realizar suas obras de caráter social, a paróquia São Brás, localizada na rua Vicente Pelicano, 1200, no Jardim De Cresci realiza no dia 12 de dezembro, sábado, o seu Festival do Pastel.

A unidade será comercializada a R$ 5,00 e as encomendas poderão ser feitas pelos fones (Whats) 16 991100-3552, 99238-9525 ou 99769-0500. As opções são carne, queijo e pizza.

Devido a pandemia da Covid-19 os organizadores informam que será seguido um rigoroso protocolo de segurança para que não haja a propagação do novo coronavírus e que a retirada dos pastéis no serão no salão social da igreja, no endereço acima citado no estilo drive trhu.

