Paróquia São Brás promete um final de semana bem doce com o Bazar das Sobremesas

Com o intuito de angariar recursos para a manutenção de suas obras sociais, a Paróquia São Brás, localizada no Jardim Dona Francisca promete um final de semana adocicado e saboroso, com a realização do Bazar das Sobremesas.

No sábado, 8, das 8h às 11h e após a missa das 19h e no domingo, após a missa das 9h e das 18h30, os fieis poderão participar do evento solidário e adquirir doces que irão fazer a diferença no final de semana. Vale ressaltar que várias sobremesas foram doadas por paroquianas e trufas, por Yeda Pereira Bizzetto.

Administrada pelo padre Júlio Perroni, o evento é parte do esforço das Pastorais de Catequese e de Música para angariar recursos para a manutenção das obras sociais da Igreja e da manutenção executiva e administrativa da paróquia.

Vale ressaltar ainda que o bazar será no sistema drive thru e obedecerá todos os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19.

Durante a venda das sobremesas, três voluntários ficarão em frente à igreja. Uma pessoa colocará e mostrará os doces, embalando os pedidos. Todos estarão usando máscaras e álcool em gel.

Para quem puder colaborar, a paróquia São Brás está localizada na rua Orlado Silva, 85, no Jardim Dona Francisca.

