Paróquia São Brás irá realizar o Festival do Pastel

Crédito: Divulgação

A comunidade da Paróquia São Brás de São Carlos realizará neste sábado, 12, a noite o pastel. Já tradicional na cidade, a paróquia servirá pasteis nos sabores carne, queijo e pizza, no valor de R$ 5,00 a unidade. O evento será realizado em prol da paróquia e acontecerá no sistema drive thru.

As vendas e reservas acontecem antecipadamente e podem ser realizadas por meio do WhatsApp e de ligações. A entrega dos pasteis acontecerá das 17h às 21h no salão de festas da paróquia.

SERVIÇO

Noite do Pastel

Dia 12/12/2020

Das 17h às 21h

Local: Salão da Paróquia S. Brás - Rua Vicente Pelicano, 1200, Jardim De Cresci.

Encomendas e reservas: (16) 99110- 3552 / 99238-9525 / 99769-0500

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também