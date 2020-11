Paróquia São Brás acolhe novo pároco

Crédito: Divulgação

A Paróquia de São Brás em São Carlos acolhe neste final de semana o seu novo pároco Padre Rubens Júnior.

Os dias 21 e 22 de novembro serão um marco na vida da igreja pois se encerra com a Solenidade de Cristo Rei do Universo o ano litúrgico.

No sábado às 19h e no domingo, às 9h e às 18h30 acontecem missas de acolhida ao novo sacerdote que assume a vida desta comunidade que tem como território o Azulville, Jardim De Cresci, Jardim Dona Francisca, Jardim Leticia, Recreio São Judas e todos aqueles que tem como protetor São Brás, santo padroeiro dos profissionais que utilizam da voz como instrumento de trabalho.

Padre Rubens vai completar seu primeiro ano de sacerdócio no próximo dia 29 de novembro e estava como administrador da paróquia São Sebastião e Santa Efigênia e vigário paroquial das paróquias Nossa Senhora das Dores e São Francisco ambas em Brotas.

Exerceu seu ministério diaconal na Catedral de São Carlos e retorna para o município para assumir a Paróquia de São Brás localizada na rua orlando silva, 85 no Jardim Dona Francisca. Após a missa do sábado e do domingo às 18h30 haverá a benção do Santíssimo Sacramento.

Mais informações na página oficial da Paróquia no Facebook. Acesse: https://www.facebook.com/paroquiasbrassc

Fique Sabendo:

Acolhida ao novo Padre da Paróquia São Brás – Padre Rubens Jr.

Dias: 21 e 22 de novembro de 2020

Horário: Sábado 19h e no domingo às 09h e 18h30

Local: Paróquia São Brás em São Carlos – Rua Orlando Silva, 85 no Jardim Dona Francisca.

