Paróquia Santo Antonio promove o seu festival de porções

População está convidada a participar do festival de porções da Paróquia Santo Antonio - Crédito: Divulgação

A sexta-feira, 7 e o sábado, 8, promete ser de muita agitação na Grande Vila Prado, com a realização do Festival de Porções, promovido pela paróquia Santo Antônio de Pádua.

O evento é solidário, pois a renda será revertida para as obras assistenciais da igreja. A entrada é gratuita e o visitante irá pagar somente o que consumirá durante o evento.

De acordo com os organizadores, muitos petiscos para a satisfação daqueles que prestigiarem o evento, com diversas opções de porções, pastel, hambúrguer, doces, chopp, refrigerante e muito mais.

O festival terá ainda muito som. Na sexta-feira, show com a Banda Vinil 78 e no sábado, show com a Banda Doce Veneno. Em ambos os dias, o início será às 19h30.

