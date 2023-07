Paróquia Santa Madre Cabrini realiza show de prêmios

SIGA O SCA NO

Igreja Santa Madre Cabrini - Crédito: reprodução/Diocese

Uma quermesse com show de prêmios está prevista para este sábado, 8, a partir das 19h, na paróquia Santa Madre Cabrini, no Jardim Monte Carlo. Toda a renda auferida será revertida para as obras sociais realizada pela igreja.

Segundo os organizadores, o show de prêmios irá oferecer R$ 4,5 mil em dinheiro, com rodadas extras com prêmios considerados excelentes, como puff quadrado grande, kit churrasco de cinco quilos, três vales de dois lanches, kit 20 espetinhos variados (para levar), ferro de passar, cesta básica, potes tupperware originais, kit almoço (lasanha + frango assado), cesta com chocolates, fardo de cerveja, mochila, entre outros.

Na quermesse, um cardápio super variado, cheio de delícias, com cachorro quente, pastel, frango, espetinhos, pratos à base de milho verde, quentão, vinho quente, cerveja, refrigerantes, e muito mais.

