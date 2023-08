Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós anuncia grandiosa festa

SIGA O SCA NO

Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós - Crédito: reprodução/redes sociais

O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, localizada no Aracê de Santo Antonio, anunciou uma grandiosa festa para comemorar o dia da padroeira, terça-feira, 15 de agosto.

As atividades religiosas e festivas começam sábado, 12, com missas do tríduo até segunda-feira, 14, sempre às 16h30.

Na terça-feira, 15, dia da padroeira, a igreja fica aberta o dia todo e missas às 9h30, 12h e 16h30. Neste dia haverá ainda venda de pedaços de bolo com adesões antecipadas, a partir das 9h30. Às 16h30 está prevista ainda uma procissão luminosa.

No domingo, 20, almoço à mineira e show com Pedro Vitor e Mariana das 11h30 às 15h. No cardápio consta arroz e couve refogado, feijão gordo, pernil e frango assados, mandioca frita, vinagrete, farofa e salada de folhas. Além de refrigerante, água e suco natural.

De acordo com os organizadores, crianças até 7 anos não pagam e até 11 anos, pagam meia. Não haverá bebida alcoólica. A adesão antecipada é R$ 42,90.

Informações sobre o evento podem ser obtidas no santuário, localizado na Avenida Ovando Salvador Baio, s/n, no Aracê de Santo Antônio ou pelo fone 16 4042-0200.

