Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe promove Caminhada da Fé até o Santuário da Babilônia

Peregrinos seguindo para o santuário - Crédito: Foto: Débora de Almeida Nogueira/reprodução Pró-Memória

Nesta sexta-feira (15), feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe promove a tradicional Caminhada da Fé, reunindo fiéis em um momento de oração e devoção.

A concentração será às 4h, em frente à Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Rua Hilário Martins Dias,305 Cidade Aracy I. De lá, os participantes seguirão pela pista até o Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Durante o percurso, haverá recitação do Terço, cânticos e momentos de reflexão espiritual.

A previsão é que o grupo chegue ao Santuário por volta das 9h, onde será celebrada a Santa Missa presidida por Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano. O evento é aberto a toda a comunidade e espera reunir grande número de devotos.

