Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe promove a 13ª Festa do Milho neste final de semana

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A tradicional Festa do Milho da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe está de volta e promete agitar o bairro Cidade Aracy nos dias 9, 10 e 11 de maio, com entrada gratuita e muita comida boa feita com milho. Em sua 13ª edição, o evento acontece no Salão Paroquial, localizado na Rua Hilário Martins Dias, 305, em São Carlos.

Com início às 19h na sexta-feira e no sábado, e a partir das 11h no domingo, a festa traz um cardápio repleto de delícias à base de milho, como pamonha, curau, bolo de milho, milho cozido, suco de milho, entre outras receitas que já conquistaram o paladar dos frequentadores.

Além da gastronomia, a programação musical também é destaque. Os shows ao vivo começam nos mesmos horários da festa:

Sexta-feira (9/5): Ruan Santos

Sábado (10/5): Orquestra de Violeiros

Domingo (11/5): Gustavo Valin

A renda arrecadada será revertida para as obras e projetos da paróquia, fortalecendo o espírito de solidariedade e comunidade. A organização convida todos a prestigiarem este evento que já é um marco no calendário local.

Serviço

Local: Salão Paroquial – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Data: 9, 10 e 11 de maio de 2025

Horário: Sexta e sábado a partir das 19h | Domingo a partir das 11h

Endereço: Rua Hilário Martins Dias, 305 – Cidade Aracy, São Carlos



