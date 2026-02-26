Paróquia Nossa Senhora de Fátima recebe imagem e relíquia peregrina de Santa Rita de Cássia

Missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima - Crédito: divulgação

Fiéis de São Carlos e região terão uma oportunidade especial de fé e devoção neste sábado (28). A Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza a Noite com Consagração das Primícias com a visita da imagem e da relíquia peregrina de Santa Rita de Cássia, conhecida como a padroeira das causas impossíveis.

A programação começa às 23h30 com momento de oração e, à meia-noite, será celebrada a Santa Missa, consagrando ao Senhor a primeira hora do novo mês. Durante a celebração, os fiéis poderão venerar a imagem itinerante e rezar diante da relíquia ligada à história da santa.

A peregrinação integra um projeto de evangelização promovido pelo Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais, com a colaboração dos padres Dione Piza e Michel Pires. A iniciativa percorre diversas paróquias do Brasil, fortalecendo a devoção e proporcionando momentos de oração e intercessão.

Durante a noite, os participantes poderão apresentar intenções e confiar suas necessidades a Deus pela intercessão de Santa Rita, reconhecida como advogada das causas difíceis e impossíveis. Ao final da Missa das Primícias, haverá a tradicional bênção das rosas — símbolo marcante da devoção à santa — e os fiéis receberão flores para depositar aos pés da imagem e da relíquia, como gesto de fé.

A celebração contará ainda com a presença do missionário Rodrigo Ferreira, que conduzirá a oração e participará do momento de espiritualidade junto à comunidade, fortalecendo a vivência quaresmal dos fiéis.

A visita é considerada uma oportunidade singular de aprofundamento espiritual e encontro com uma das devoções mais queridas da Igreja Católica.

Serviço

Noite com Consagração das Primícias

28 de fevereiro (sábado)

Oração: 23h30 | Santa Missa: 00h00 (domingo)

Rua Dona Maria Jacinta, 40 – Jardim Paraíso, São Carlos

Informações: (16) 3364-6013

