Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza Mega Bazar da Padroeira

Mega Bazar da Padroeira começa nesta quarta em São Carlos com vestidos de noiva, trajes de festa e utilidades para o lar - Crédito: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, promove de 4 a 6 de setembro a nova edição do tradicional Mega Bazar da Padroeira, reunindo uma seleção especial de produtos com vestidos de noiva, trajes de festa, utensílios domésticos e brinquedos para todas as idades — tudo com preços acessíveis e a qualidade já reconhecida pela comunidade.

O evento acontece no Salão Paroquial, na Rua Dona Maria Jacinta, 40, com entrada gratuita e horário de funcionamento das 9h às 18h nos dias 4 e 5 (quinta e sexta-feira), e das 9h às 15h no sábado, 6 de setembro.

Além de proporcionar ótimas oportunidades de compra, o bazar tem um objetivo solidário: toda a arrecadação será revertida para melhorias na estrutura da paróquia, apoiando obras, ações pastorais e atividades de evangelização.

Segundo o pároco, Padre Jonas Rafel, o evento é um convite à partilha e à fé vivida em comunidade: "Cada compra ajuda diretamente a fortalecer os projetos da nossa paróquia. É um gesto simples que se transforma em apoio concreto às nossas obras."

A paróquia convida toda a população de São Carlos e região a participar e a ajudar na divulgação, marcando amigos e familiares que possam se beneficiar da iniciativa.

Serviço:

Evento: Mega Bazar da Padroeira 2025

Data: 4 a 6 de setembro

Local: Salão Paroquial – Rua Dona Maria Jacinta, 40 – São Carlos/SP

Horário:

4 e 5/9 (quinta e sexta): 9h às 18h

6/9 (sábado): 9h às 15h

Informações: WhatsApp (16) 3364-6013

Entrada: Gratuita

Leia Também