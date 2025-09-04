(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Cidade

Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza Mega Bazar da Padroeira

04 Set 2025 - 16h04Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mega Bazar da Padroeira começa nesta quarta em São Carlos com vestidos de noiva, trajes de festa e utilidades para o lar - Crédito: divulgaçãoMega Bazar da Padroeira começa nesta quarta em São Carlos com vestidos de noiva, trajes de festa e utilidades para o lar - Crédito: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, promove de 4 a 6 de setembro a nova edição do tradicional Mega Bazar da Padroeira, reunindo uma seleção especial de produtos com vestidos de noiva, trajes de festa, utensílios domésticos e brinquedos para todas as idades — tudo com preços acessíveis e a qualidade já reconhecida pela comunidade.

O evento acontece no Salão Paroquial, na Rua Dona Maria Jacinta, 40, com entrada gratuita e horário de funcionamento das 9h às 18h nos dias 4 e 5 (quinta e sexta-feira), e das 9h às 15h no sábado, 6 de setembro.

Além de proporcionar ótimas oportunidades de compra, o bazar tem um objetivo solidário: toda a arrecadação será revertida para melhorias na estrutura da paróquia, apoiando obras, ações pastorais e atividades de evangelização.

Segundo o pároco, Padre Jonas Rafel, o evento é um convite à partilha e à fé vivida em comunidade: "Cada compra ajuda diretamente a fortalecer os projetos da nossa paróquia. É um gesto simples que se transforma em apoio concreto às nossas obras."

A paróquia convida toda a população de São Carlos e região a participar e a ajudar na divulgação, marcando amigos e familiares que possam se beneficiar da iniciativa.

Serviço:
Evento: Mega Bazar da Padroeira 2025
Data: 4 a 6 de setembro
Local: Salão Paroquial – Rua Dona Maria Jacinta, 40 – São Carlos/SP
Horário:
4 e 5/9 (quinta e sexta): 9h às 18h
6/9 (sábado): 9h às 15h
Informações: WhatsApp (16) 3364-6013
Entrada: Gratuita

Leia Também

Speed Agro inicia nova fase para acelerar Agtechs na região de São Carlos
Cidade18h03 - 04 Set 2025

Speed Agro inicia nova fase para acelerar Agtechs na região de São Carlos

Santa Casa encerra Agosto Dourado e abre Mês da Segurança do Paciente com palestra sobre cuidados com o recém-nascido
Cidade17h52 - 04 Set 2025

Santa Casa encerra Agosto Dourado e abre Mês da Segurança do Paciente com palestra sobre cuidados com o recém-nascido

Antigo terminal rodoviário vira "cemitério comercial"
No coração de São Carlos 15h52 - 04 Set 2025

Antigo terminal rodoviário vira "cemitério comercial"

São Carlos recebe R$ 146,8 milhões em repasses de ICMS em 2025
Receita 15h49 - 04 Set 2025

São Carlos recebe R$ 146,8 milhões em repasses de ICMS em 2025

UBS São José promove ação educativa sobre primeiros socorros
Cidade08h11 - 04 Set 2025

UBS São José promove ação educativa sobre primeiros socorros

Últimas Notícias