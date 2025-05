Paróquia Nossa Senhora de Fátima promove Noite da Consagração das Primícias com participação do padre Mario Sartori

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, realiza sábado, 31, a tradicional Noite da Consagração das Primícias, rito que marca o início do mês com uma celebração especial. A programação começa às 22h com um momento de louvor e adoração conduzido pelo padre Mario Sartori. Já a Santa Missa será celebrada à meia-noite, na passagem para o dia 1º de junho.

A proposta da celebração é oferecer as primícias do mês que se inicia, reunindo fiéis para um ato de consagração e compromisso com os valores que sustentam a vida em comunidade. A iniciativa vem sendo realizada mensalmente pela paróquia e tem atraído participantes de diferentes regiões da cidade.

“A missa das primícias é um gesto de consagração, um princípio espiritual que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ao entregar a Ele o início do mês, estamos também entregando nossas intenções, o trabalho, a família e tudo o que virá”, afirma o padre Jonas Rafael, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

A participação na missa é aberta ao público e a expectativa da organização é de que a noite reúna um grande número de fiéis. Detalhes completos da programação e informações adicionais serão divulgados nos canais oficiais da paróquia.

Serviço

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rua Dona Maria Jacinta, 40 – Jardim Paraíso, São Carlos – SP, 13561-120

WhatsApp: (16) 3364-6013

