Paróquia Nossa Senhora de Fátima faz doação para a Santa Casa

Da esquerda para direita: Vanessa Crempe, Assessora de Relacionamento Médico da Santa Casa; Nira Oliveira, Secretária da Provedoria; Antônio Valério Morillas Júnior, Provedor da Santa Casa, Padre Jonas da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Paulo Sóla, Coo - Crédito: Divulgação

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, recebeu o Pároco da igreja Nossa Senhora de Fátima, padre Jonas Rafael da Silva, para a entrega de uma cadeira de exames para Otorrinolaringologista e cinco instrumentais para a realização de cirurgias de catarata. A visita também foi acompanhada pela Assessora de Relacionamento Médico da Santa Casa, Vanessa Crempe, pelo coordenador do Serviço de Médico de Urgência, Paulo Sóla, e pela Secretária da Provedoria, Nira Oliveira.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima conseguiu adquirir os equipamentos por meio da Live Solidária realizada no dia 18 de julho. O show virtual contou com artistas de renome em São Carlos: a Banda Doce Veneno e as duplas João Carlos e Bruno e Pedro Vitor e Mariana.

“Em função da pandemia, todas as atenções estão voltadas à COVID-19, mas também temos outros casos de saúde bastante preocupantes e que precisam de um suporte. Por essa razão, surgiu a proposta de fazer algo para ajudar o hospital em outras áreas. Nos apresentaram quais eram as necessidades emergenciais no momento e, dentro das nossas condições e apoio de toda a comunidade, conseguimos esse recurso. Fizemos essa doação com muito carinho e como um gesto concreto de amor ao próximo”, explica Padre Jonas.

A nova cadeira de exames será usada no Ambulatório de Especialidades do SUS. De acordo com o médico cirurgião e coordenador do Serviço Médico de Urgência da Santa Casa, Paulo Sóla, a doação vai ajudar a oferecer uma melhor assistência aos pacientes “O material doado melhora a estrutura do Pronto Socorro da Santa Casa, e possibilita a equipe médica trabalhar com qualidade. Além disso, é possível oferecer mais dignidade e ótimas condições de atendimento aos pacientes que necessitam de avaliação urgente do especialista”, afirma.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, agradece o gesto da Paróquia e ressalta a importância dessa doação para o hospital. “É muito importante ver a mobilização da sociedade em prol da Santa Casa, para nos ajudar a suprir todas as necessidades. E o Padre Jonas, juntamente com os membros da Paróquia, tem sido um grande parceiro. Esses equipamentos vão beneficiar os pacientes e também facilitar o trabalho dos profissionais. Meus agradecimentos também aos artistas da cidade que participaram da Live a Banda Doce Veneno, a dupla João Carlos e Bruno e Pedro Vitor a Mariana. Muito obrigado por abraçarem essa causa em prol do hospital”, comenta.

