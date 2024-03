Paróquia homenageia padroeiro com o bolo de São José

Paróquia São José - Crédito: By Chitão

Um grande evento festivo e religioso está programado para São Carlos e deve acontecer entre os dias 15 e 19 de março, dia de São José. A paróquia que leva o nome do santo, vai homenagear o padroeiro com um bolo, cujos pedaços serão vendidos a R$ 8 cada.

Além do bolo, consta da programação festiva e religiosa, show de prêmios, música ao vivo e serviço de bar.

Irão abrilhantar a festa a Banda Doce Veneno (dia 15), Banda Os ½ Boca (16) e Pedro Henrique (17). Os shows começam sempre às 19h.

Já no dia 19 de março, o ápice da festa. No dia do padroeiro, acontece a entrega do Bolo de São José a partir das 7h. Informações podem ser obtidas pelo fone 16 3368-6044. A festa é solidária e os recursos angariados serão revertidas para as obras sociais da paróquia.

A festa acontece no salão social da igreja, na rua Silvério Ignarra Sobrinho, 470, na Vila Monteiro.

