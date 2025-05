Paróquia do Santa Felícia vai comemorar dia de Santa Rita de Cássia na próxima quinta-feira

Celebrações do Dia de Santa Rita de Cássia: Em São Carlos, acontecerá o tríduo preparatório com missas de 19 a 21 de maio, sempre às 19h30. No dia da santa oito missas serão celebradas: 7h, 9h, 11h, 13h, 15h (com Dom Luiz Carlos), 17h, 18h30 e 20h - Crédito: divulgação

A paróquia de Santa Rita de Cássia, localizada no Jardim Santa Felícia, em São Carlos, vai comemorar, no próximo dia 22 de maio, quinta-feira o dia da sua Padroeira. A santa é conhecida por sua humildade e bondade, sinais extremos da vivência do Evangelho de Jesus Cristo, que a tornou capaz de perdoar os assassinos de seu marido e de orar por eles.

A festa é realizada anualmente no dia 22 de maio. Em São Carlos, acontecerá o tríduo preparatório com missas de 19 a 21 de maio, sempre às 19h30. No dia da santa oito missas serão celebradas: 7h, 9h, 11h, 13h, 15h (com Dom Luiz Carlos), 17h, 18h30 e 20h.

No mesmo dia acontecerá a venda do tradicional bolo a partir das 8h. Haverá também venda de rosas, velas, artigos religiosos e quermesse com frango assado, pastel, batata frita, pizza, cachorro quente, espetinho e bebidas.

Nascida por volta do ano 1381, Rita viveu uma história repleta de acontecimentos extraordinários. Um dos acontecimentos marca sua infância, quando deixada por alguns minutos sozinha em um cesto na roça enquanto seus pais trabalhavam na terra, foi circundada por um enxame de abelhas. Os insetos recobriam a menina, porém estranhamente não a picaram. Um trabalhador que havia se ferido com a enxada passou diante do cesto, viu as abelhas que rodeavam Rita e começou a espantá-las. À medida que movia o braço, seu ferimento cicatrizava por completo.

Apesar de crescer com o desejo de se tornar monja religiosa, os pais a prometeram em casamento à Paulo Ferdinando Mancini, homem conhecido por seu caráter iroso e brutal. Rita se casou por volta dos 17 anos e de seu casamento nasceram dois filhos gêmeos (Giangiacomo Antonio e Paulo Maria).

Influenciados pelo pai, os filhos de Rita se tornaram pessoas entregues aos vícios, fanfarrões e traidores. Rita chorava diariamente por eles, mas não se cansava de rezar e interceder por eles, dando-lhes bons exemplos.

Seu marido fora assassinado e seus filhos pensavam vingar a morte do pai, desejando enfrentar o assassino. Rita suplicou insistentemente à Deus que os levasse antes que cometessem o grave pecado contra a vida. Em pouco tempo os dois rapazes faleceram depois de se prepararem para o encontro com Deus.

Sem o marido e os filhos, Rita entregou-se totalmente à oração, penitências e obras de caridade. Persistiu no desejo de servir a Deus na vida religiosa, pedindo sempre a intercessão de seus três “amigos do céu”: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino. Foi aceita no convento por volta do ano 1441.

Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis e do perdão, deixou à Igreja um testemunho bonito de fé e perseverança. Por sua devoção e espiritualidade, recebeu o estigma que a acompanhou durante toda a vida e lhe permitiu compartilhar com Jesus as dores de sua Paixão.

Serviço:

Paróquia Santa Rita de Cássia

Rua Alberto Lanzoni, 474 – Jd. Santa Felícia

Telefone: 16 3372 – 6199

