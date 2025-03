ParÃ³quia de SÃ£o JosÃ© realiza festa para o padroeiro

Compartilhar no facebook

Crédito: Chitão

Para homenagear o padroeiro, a Paróquia de São José, situada na rua Silvério Ignarra Sobrinho, na Vila Monteiro, realiza nesta quarta-feira, 19, a Festa de São José, com missas, bênção do bolo, procissão e uma praça de alimentação. Toda a renda adquirida será revertida para as obras sociais praticada pela igreja em prol da sociedade.

Durante todo dia estão previstas várias celebrações religiosas e logo após a missa das 6h, ocorre a bênção do bolo do padroeiro. Às 19h ocorre a procissão em louvor ao santo.

Consta da programação elaborada pelos organizadores, na área de confraternização, a venda de pasteis, cachorros-quentes, lanches de hamburguer e bebidas.

Programação

Dia de São José 2025

Quarta-feira, dia 19/03

Missa às 6h e logo após teremos a bênção do bolo, será presidida pelo nosso Pároco, Pe. José Edmilson Santos.

Missa às 8h, será presidida pelo Pe. Ferdinando,

Missa às 10h, será presidida pelo nosso Bispo Diocesano Dom Luiz Carlos Dias.

Missa às 12h será presidida pelo Pe. Nilson.

Missa às 15h, será presidida pelo Pe. Leandro.

Missa e Procissão às 19h, será presidida pelo nosso Pároco Pe. José Edmilson Santos.

