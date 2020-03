Paróquia de São Cristóvão realizará sétima edição da Jipada

Jipada solidária chega a sétima edição e ajudará paróquia - Crédito: Divulgação

Acontece neste domingo, 15, a sétima edição da Jipada de São Cristóvão. O evento organizado pela Paróquia de São Cristóvão e pelo grupo de Jipeiros e Gaiolas de São Carlos, capitaneado por Jair Trindade, busca arrecadar fundos para o acabamento da casa paroquial.

Com uma santa missa dedicada aos motoristas às 9h e passeio por trilha leve e pesada, o trajeto termina às 10h na paróquia, localizada no Jardim Jockey Club, onde acontece almoço caipira (R$ 26,00 a adesão antecipada e R$ 30,00 no dia) e terá a atração de Renata Árabe e a dupla Anderson Akira e Luciano.

“Cada tijolo foi colocado com suor e trabalho com nossos eventos sociais. Estamos na fase de acabamento e o espaço será usado para catequizar jovens e crianças com o objetivo de um futuro perto de Deus. Convidamos todos a participar”, disse o padre Dionísio Santos.

