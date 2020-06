Paróquia de São Cristóvão realiza tradicional feijoada

Crédito: Divulgação

Com sistema Drive-Thru, opção de pagamento antecipado via depósito bancário e com objetivo de angariar fundos para a conclusão do Centro Catequético para crianças carentes no Jockey Club, a paróquia de São Cristóvão realizará no dia 28 de junho sua tradicional feijoada beneficente.

O prato que serve três opções poderá ser retirado das 10h às 13h na paróquia, localizada na rua Neusa Aparecida Marques de Meo, 30, no Jockey Club e os interessados podem já garantir por depósito bancário na conta 77046-9, agência 0295-X do Banco do Brasil. A adesão custa R$ 30.

“Em virtude da pandemia da Covid-19 e para facilitar a vida dos amigos e participantes estamos oferecendo a opção de compra via depósito e é só trazer o comprovante no dia, venderemos na hora também e por segurança a entrega será por drive thru. Vivemos uma grande dificuldade no momento, estamos sem realizar eventos e esta renda é muito importante. Pedimos que participem e a feijoada é de qualidade”, finalizou o padre Dionísio Santos.

