Paróquia de São Cristóvão realiza festival de pizzas beneficente

Crédito: Divulgação

A Paróquia de São Cristóvão, localizada no Jardim Jockey Club, na Rua Aparecida Marques de Meo, 30 realizará sábado, 19, um festival de pizzas beneficente que tem como objetivo angariar recursos para o término do centro catequético para crianças carentes.

Com opção de dois sabores (calabresa e mista), o valor da pizza será de R$ 24,99 com sistema de entrega drive thru das 14h às 20h. Os pagamentos serão antecipados e informações sobre a compra dos produtos podem ser adquiridos pelos fones 16 98131-2922 (Zetti) ou 16 99703-0122 (padre Dionísio).

“Estamos há anos construindo nosso centro com a renda dos eventos sociais e esta ação tem esse intuito. Quem ganhará serão as crianças carentes do bairro. Convidamos todos a participar”, disse o padre Dionísio Santos.

O evento possui parceria com a Comissão Paixão Sertaneja e o site São Carlos Agora.

