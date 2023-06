Paróquia de São Carlos inaugura Casa de Acolhimento

Crédito: Divulgação

A Paróquia São Nicolau de Flüe, em São Carlos conhecida e reconhecida pelos seus trabalhos na área da evangelização e do cuidado social, inaugura neste domingo 02 de Julho, às 11h, logo após a Missa das 10h, dentro da Solenidade de São Pedro e São Paulo, a "Casa Betânia", um projeto dedicado ao acolhimento e apoio de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Casa Betânia que já está em funcionando, desde o mês de março de 2023, tem como objetivo oferecer um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que estão sem vínculo familiar e desejam uma oportunidade para reconstruir suas vidas e se reintegrar à sociedade de forma saudável. Por meio desse projeto, buscamos proporcionar um recomeço digno e esperançoso para essas pessoas.

Padre Robson Caramano, convida a toda sociedade sãocarlense para esse momento: “Seria uma honra contar com a sua presença nesse momento tão importante. Sua participação será uma demonstração de apoio e incentivo aos indivíduos em vulnerabilidade social e contribuirá para o sucesso desse empreendimento solidário”.

“A casa foi a maneira que nossa Paróquia de São Nicolau de Flüe encontrou para acolher as pessoas que precisam de só uma chance para recomeçarem na vida”, enfatiza o sacerdote.

Casa Betânia será mantida através de 3 fontes de recursos: o dízimo da comunidade; os sócios do SOS Oração e parceria públicas privada através do Instituto Coragem. Este é um projeto em parceria com a Comunidade Divina Misericórdia, que irá oferecer os monitores para ficarem 24h na casa auxiliando no cuidado e fortalecimento dos acolhidos.

