Paróquia de São Benedito realiza quermesse

Igreja São Benedito - Crédito: reprodução/redes sociais

A Paróquia de São Benedito, localizada no centro de São Carlos (rua General Osório, 510), prepara uma quermesse que tem como finalidade, arrecadar recursos para que ajudem na reforma da igreja, que tem como responsável, o padre José Luís Beltrame.

Cinco shows, em um prazo de duas semanas, estão programados. A festa religiosa começa neste sábado, 30, com a apresentação da Banda Meia Boca. Domingo, 1, se apresenta a dupla Pedro Vitor e Mariana. No final de semana seguinte, mais três shows: no sábado, 7, a apresentação de Atos Henrique e Orquestra Amigos Violeiros. No domingo, 8, o encerramento a cargo de O Trio.

De acordo com os organizadores, a quermesse que será realizada na praça em frente à igreja, começa sempre às 19h30 e além dos shows, haverá praça de alimentação com pasteis de vários sabores, espetinhos, cachorros quentes, porções diversas, bebidas e doces.

Leia Também