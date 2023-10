Paróquia de Santo Antonio realiza mini quermesse

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 07h49

02 Out 2023 - 07h49 Por Marcos Escrivani

Será realizado na sexta-feira, 6 e sábado, 7, com início previsto em ambos os dias às 19h30, uma mini quermesse sob responsabilidade da paróquia de Santo Antonio, na Vila Prado.

A ação será solidária, já que os recursos angariados, serão revertidos para as atividades promovidas pela igreja naquela região de São Carlos. As atrações serão diversas e acontecem no salão social da paróquia.

A mini quermesse terá barracas de comidas e bebidas, atrações como o show do cantor Picharillo (na sexta) e show de prêmios no sábado, 7.

