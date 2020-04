Paróquia de Santa Isabel divulga programação da Semana Santa

Crédito: Marcos Escrivani

A paróquia de Santa Isabel, seguindo as orientações do bispo diocesano Dom Paulo Cezar da Costa, divulgou a programação religiosa para a Semana Santa. Devido a pandemia da Covid-19, fará todas as transmissões ao vivo através dos seus canais nas redes sociais.

A primeira missa será neste domingo, 5, às 9h, com a celebração do Domingo de Ramos.

Posteriormente, durante a Semana Santa, três missas sem a presença dos fiéis estão agendadas e todas com transmissão ao vivo irão ser realizadas, além de uma Vigília Pascal.

De acordo com os organizadores, na Quinta-Feira Santa, a Instituição da Eucaristia, a partir das 19h.

Na Sexta-Feira Santa, a partir das 15h, a Paixão do Senhor.

No Sábado Santo, a Vigília Pascal a partir das 19h e no Domingo de Páscoa, missa às 10h30.

“Este momento exige um novo modo de ser igreja”, disse o bispo diocesano de São Carlos Dom Paulo Cezar. O intuito é que os fiéis, neste momento de pandemia do novo coronavírus, estejam em união de oração com suas paróquias através de suas casas. Conteúdos religiosos devem ser oferecidos pelos padres através das redes sociais e os fiéis motivados também a acompanharem através de emissoras católicas de TV e rádio.

As missas da paróquia de Santa Isabel serão transmitidas pelos seguintes canais:

Facebook: https://www.facebook.com/paroquiasantaisabel/

Instagram: https://www.instagram.com/paroquia_santaisabel/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S-uSA45xbE4

